Le parole di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, sul prossimo match di Serie A contro il Napoli. I dettagli

Aurelio Andreazzoli ha parlato a in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Empoli.

PAROLE – «Devo dire che sono positivo rispetto al dopo gara di Frosinone, la squadra ha potuto lavorare una settimana tipo e recuperare alcuni calciatori, a parte Baldanzi. Parlo anche di quelli che non hanno avuto tanto minutaggio, li vedo crescere e siamo soddisfatti di loro. Sono felicissimo della sosta per le Nazionali, perché avremo quindici giorni a disposizione anche se non con tutti. Dobbiamo cercare la continuità, nell’ultima partita avevamo fatto la partita che volevamo ma i nostri avversari sono stati più bravi di noi. Però abbiamo fatto una buona gara, perché se fossimo stati avanti nel primo tempo non ci sarebbe stato niente da dire. Abbiamo avuto un blackout inconcepibile per quello che ha in testa la squadra».

