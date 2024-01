Le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani contro l’Hellas Verona

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Verona. Di seguito le sue parole.

SALVEZZA POSSIBILE – «Siamo estremamente convinti di questo. Abbiamo bisogno di migliorare, non basta quello che facciamo. Stasera abbiamo fatto molto, di più dei nostri avversari. E’ una questione di caratteristiche, più che contro il Verona abbiamo perso contro Djuric. L’Empoli mi è piaciuto nel primo tempo, ma non siamo capaci di raccogliere. E’ questione di caratteristiche, che ci mancano per completare un gruppo meritevole. La strada è sempre lunga e siamo convinti che arriverà il momento che girerà un po’ meglio e saremo più bravi. Magari avendo quelle caratteristiche che non abbiamo e che speriamo di avere in futuro».

SERVE UNA PUNTA – «Anche questo. La partita di stasera è stato costruita su Djuric da parte dei nostri avversari e non è poco».

BENE LE PRESTAZIONI, MA NON CI SONO I RISULTATI – «Abbiamo creato non solo l’azione del gol, ma anche altre. I nostri avversari hanno avuto bisogno anche delle nostre deviazioni per prendere i tre punti. Miglioriamo questo aspetto e non è facile, ma i ragazzi stanno facendo il massimo».

ASSENZE – «Non li ho citati, ma erano molti. Quasi oltre la metà. Abbiamo tanti ragazzi che oggi non c’erano, ma eravamo certi che avremmo fatto la gara che abbiamo fatto. Ho fatto loro i complimenti a fine primo tempo, tra i migliori di quest’anno. Contano quelli che vanno in campo».

ZURKOWSKI – «L’avevo visto in questi giorni in allenamento, l’ho trovato migliorato. E’ sorridente, sta bene con noi e porta energia».

