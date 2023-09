Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Vincere convincendosi è una strada importante e la partita contro la Salernitana ha dato questo doppio risultato. Non credo ci siano pericoli di abbassamento di tensione, abbiamo un unico obiettivo che è quello di fare dei passi in avanti. Possiamo migliorare e abbiamo ampi margini. Formazione? Non ho certezze sulla formazione, vediamo domattina, dobbiamo anche verificare qualche scoria che ci siamo trascinati dietro».

