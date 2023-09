Cristiano Biraghi, giocatore della Fiorentina, ha rimediato un infortunio dopo il match di Serie A contro il Frosinone. Ecco l’esito degli esami svelato da un comunicato apparso sul sito web ufficiale dei viola.

COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito al trauma contusivo distorsivo occorso durante la gara di campionato Frosinone Fiorentina. Gli esami effettuati hanno escluso lesioni ligamentose significative. Il calciatore sta effettuando il percorso terapeutico riabilitativo stabilito e, in base all’evoluzione clinica dei prossimi giorni, si valuterà la disponibilità per le prossime gare.

