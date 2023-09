La Juventus, dopo le dimissioni di tutto il Consiglio di Amministrazione e un azzeramento del vecchio quadro dirigenziale, riparte da Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo che ha condotto il Napoli allo Scudetto. Nella sessione estiva di calciomercato ha fatto scalpore l’incredibile voltafaccia di Romelu Lukaku che non ha risposto a dirigenti e compagni dell’Inter nel momento in cui i nerazzurri avevano trovato i fondi per comprarlo. Anche di questo ha parlato il dirigente bianconero a La Repubblica.

Dusan Vlahovic

Gli obiettivi

“Ragioniamo sulla media distanza, ma porre un termine significa anche creare un limite, e i limiti sono per i mediocri. C’è un programma preciso condiviso dall’ad Scanavino, da Allegri, da me e da Manna: tornare in Champions. Ci serve anche per avere una vetrina in cui far crescere i nostri giovani, perché devono potersi confrontare con i più bravi in Europa. Per il nostro obiettivo dichiarato le rivali sono Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma”.

Squadre più attrezzate

“Poi ci sono Napoli, Milan e Inter che sono avanti rispetto a noi, perché il loro progetto è partito molto prima”.

Lo scambio Vlahovic-Lukaku

“Quanto è stato vicino Lukaku? C’era l’offerta del Chelsea per Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato. Il Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio non si è fatto”.

L’articolo Giuntoli: “L’Inter è più avanti di noi, ecco perché non è arrivato Lukaku” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG