Allo stadio Castellani il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Castellani si affrontano Empoli e Atalanta nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Empoli Atalanta 0-0 MOVIOLA

Inizio alle 12.30

E’ COMINCIATA EMPOLI-ATALANTA

2′ Duello tra Destro e Demiral: ad avere la meglio è il difensore nerazzurro.

3′ OCCASIONE ATALANTA. Ederson serve Hojlulnd che protegge, palla ad Hateboer che tenta il tiro, ma la palla viene ribattuto.

6′ LOOKMAN. Cross dalla destra di Koopmeiners per Lookman che non riesce ad intercettare perfettamente il pallone.

7′ OCCASIONE EMPOLI. Scalvini esita e nel passare all’indietro regala palla a Destro che con un pallonetto non impensierisce Musso.

8′ OCCASIONE ATALANTA. Azione dalla sinistra di Lookman che tenta un filtrante in mezzo che Hojlund non intercetta di pochissimo.

11′ Calcio di punizione per l’Atalanta. Fallo di Destro su Pasalic.

14′ OCCASIONE ATALANTA. Palla di Hojlund per Ederson che tenta il tiro: parata di Vicario, palla ancora per il brasiliano che potrebbe battere in rete, ma la difesa ribatte.

17′ I nerazzurri provano a sfruttare le vie laterali, contando su un grande Maehle.

25′ L’Atalanta continua ad attaccare, ma manca sempre nell’ultimo passaggio: esitando troppo al tiro.

31′ GOAL DELL’ATALANTA. Palla in mezzo per Koopmeiners, tiro di Lookman ribattuto che va a finire ad Hateboer: occasione messa appena in rete.

33′ OCCASIONE EMPOLI. In area Ebuehi ha la meglio nel contrasto con Pasalic, tenta il tiro ma si fa trovare pronto Demiral deviando in angolo.

37′ Cartellino giallo per De Winter per trattenuta su Lookman.

38′ RIGORE PER L’ATALANTA. Bracciata di Destro sulla punizione di Lookman, e l’arbitro è per il penalty.

40′ PENALTY SBAGLIATO. Koopmeiners batte male e Vicario riesce a deviare il pallone.

DUE MINUTI DI RECUPERO

46′ OCCASIONE EMPOLI: Tiro di Pjaca dalla sinistra, ma Musso blocca.

FINE PRIMO TEMPO: EMPOLI-ATALANTA 0-1

Empoli Atalanta: risultato e tabellino

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Pjaca, Destro. Allenatore: Paolo Zanetti. RISERVE: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Lammers, Satriano, Akpa,m Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Ismajli, Baldanzi, Parisi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Lookman; Højlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini. RISERVE: Rossi, Sportiello, Okoli, Boga, Malinovskyi, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Zapata.

AMMONITI: De Winter

