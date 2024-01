Le parole di Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli, dopo il pareggio ottenuto dai toscani contro la Juve grazie al suo gol

Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Empoli contro la Juve, arrivato grazie al suo gol. Di seguito le sue parole.

«È un gol importante non per me ma per tutta la squadra. Non è stato un periodo facile per me, oggi sono tornato e abbiamo fatto bene. Siamo felici. Segnare allo Stadium è una grandissima emozione, abbiamo portato via un punto sul campo di una delle squadre più forti del campionato. Il mister ci sta dando tanto soprattutto dal punto di vista mentale, speriamo di continuare così. Mercato e voci sulla Roma Sinceramente in questo momento non ci sto neanche pensando. Baldanzi con la testa è qua, poi ci penseranno i miei agenti e il club».

