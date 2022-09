Il centrocampista dell’Empoli Bandinelli ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma

Filippo Bandinelli, centrocampista dell’Empoli, in zona mista ha parlato al termine della sconfitta per 2-1 contro la Roma in cui ha trovato anche la via del gol.

PARTITA – «Giocavamo contro una squadra veramente forte, che ha sfruttato al meglio le occasioni che ha avuto. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nella parte iniziale della seconda frazione di gioco loro hanno spinto tanto e abbiamo sofferto, ma siamo stati molto bravi a creare qualche palla gol».

RAMMARICO – «Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato, specialmente sull’1-1. Usciamo da questa gara con la consapevolezza di aver dato tutto. C’è grande rammarico per il risultato, ma siamo sulla strada giusta. Vogliamo fare bene con il Bologna».

