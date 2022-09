Lo storico ex capitano dell’Udinese Di Natale ha commentato il grande inizio di stagione della squadra bianconera

Antonio Di Natale, storico ex bomber e capitano dell’Udinese, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il grande inizio di stagione della squadra bianconera.

SOTTIL – «Se mi piace? Molto. La squadra è sempre messa molto bene in campo, ha qualità ed è aggressiva. A Udine sanno fare mercato. Ma il direttore Marino ha pescato bene anche in panchina scegliendo un tecnico che aveva fatto un buon torneo ad Ascoli in Serie B e dandogli fiducia».

PEREYRA – «Forte, tanto forte. Pereyra è cresciuto e maturato. Quei ragazzi come lui, Isla, Asamoah erano molto promettenti e hanno fatto carriera. Lui ha fatto sempre bene anche con Juve e Watford, ma ora con la fascia da capitano al braccio sembra stia dando qualcosa di più. La fascia ti responsabilizza, quella maglia la senti e sei portato a dare sempre il massimo. Il Tucu, se sta bene, fa la differenza. Ora sta in forma e, infatti, sta facendo la differenza. Può fare più ruoli. È un giocatore di grande gamba e di tanta esperienza».

BETO – «Credo possa diventare uno degli attaccanti più forti, uno da grande squadra. Se sta bene è una punta che dà molto fastidio. Vede la porta come pochi e la cerca e la attacca sempre. Ha delle accelerazioni incredibili e quella è la sua qualità migliore».

DEULOFEU E LA 10 – «Indossare quella maglia è un onore perché è la 10 dell’Udinese. Io ci ho fatto 12 anni bellissimi. Deulofeu non sta riuscendo a fare gol come nella passata stagione, ma si è messo al servizio della squadra e gioca per gli altri. Chiaro, i Totti e i Del Piero non esistono più, ma lui è un gran calciatore».

OBIETTIVO EUROPA – «Perché no. L’Europa ora non è una follia. Dopo Guidolin ci sono stati troppi cambi. Ma qui è stata costruita una squadra mirata con un mix di esperienza e gioventù e qualità. In questo lavoro l’Udinese è bravissima».

