Milan, oggi l’udienza della causa di Blue Sky contro Elliott. L’intento è quello di bloccare la vendita già effettuata

In giornata, al Tribunale di Milano, udienza per la causa intentata da Blue Skye, ex socio di minoranza del Milan, contro la proprietà Elliott.

Blue Skye vuole bloccare la vendita, già effettuata, a RedBird, ritenendo di non “aver potuto ottenere alcuna informazione”, nonostante richiesta al cda. Elliott ritiene i contenziosi, avviati anche in Lussemburgo e Usa, “frivoli e vessatori”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

