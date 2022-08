Alberto Bertolini, vice allenatore dell’Empoli, ha parlato dopo il pareggio esterno contro il Lecce: le dichiarazioni

Alberto Bertolini ha parlato a Dazn dopo Lecce-Empoli.

LE PAROLE – «Risultato decisamente positivo su un campo difficile. Avevano diversi ragazzi del 2000 e oltre in campo, è un punto di spirito che rinforza la nostra voglia di non perdere. Siamo contenti, il punto è sicuramente positivo. Destro? Ha avuto un problema in settimana, ha stretto i denti per poter venire almeno in panchina. Ma comunque faremo sempre delle rotazioni in attacco».

L’articolo Empoli, Bertolini: «Punto di spirito che rinforza la voglia di non perdere» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG