Il Bologna vince all’ultimo respiro l’anticipo di Serie A contro l’Empoli. Il sogno Champions continua, messaggio alle rivali

Sembrava tutto avviato per il pareggio invece al 94′ minuto il neo entrato Fabbian ha regalato tre punti pesantissimi al Bologna nell’anticipo della ventinovesima giornata della Serie A 2023-24 contro l’Empoli.

I rossoblù consolidano il quarto porto valido per l’accesso alla prossima Champions League e mettono nel mirino Juventus e Milan mandando un messaggio anche alle inseguitrici, obbligate di fatto alla vittoria per restare in scia.

The post Empoli Bologna 0-1: il sogno Champions resta vivo, messaggio a Milan e alle rivali appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG