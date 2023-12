Le parole di Liberato Cacace, terzino dell’Empoli, in vista della sfida di domani pomeriggio dei toscani con il Lecce

Liberato Cacace ha parlato a La Nazione in vista della sfida di domani dell’Empoli contro il Lecce. Di seguito le parole del terzino.

PAREGGIO CON IL GENOA – «Per noi è stato un punto importante, sapevamo che a Genova ci saremmo dovuti confrontare con un atmosfera difficile. Non è semplice fare risultato a Marassi. Abbiamo conquistato un punto, siamo andati in svantaggio ma la squadra ha lottato per trovare il pareggio dimostrando coraggio. Con il Lecce sarà una partita importante come lo è stata quella con il Genoa. Dobbiamo continuare su questa strada, lottando ogni gara e per ogni punto. E’ così che possiamo raggiungere la salvezza».

RAPPORTO CON ANDREAZZOLI – «Il Mister quando ti parla sa dare tanta convinzione e fiducia. E’ molto importante, sopratutto per noi giovani. Lui insegna calcio e lo si è visto nei risultati ottenuti contro alcune delle squadre più forti del campionato. Il mister ci dà serenità e convinzione. Questo è ciò che mi piace».

