Il patron dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Sky Sport commentando l’inizio di stagione dei toscani. Le parole sulla gara in arrivo con il Milan

DIAVOLO – «Alla ripresa del campionato avremo Il Milan? Per noi è un evento, faremo tutto il possibile per essere ospitali nei confronti della tifoseria avversaria. Siamo molto concentrati sull’essere all’altezza in termini di accoglienza e rispetto».

ZANETTI – «E’ un ragazzo che ha tanta conoscenza, che si rifà alle sue esperienze di calciatore e ora di allenatore. Ci sono situazioni in cui può somigliare a Sarri, altre in cui può somigliare ad altri allenatori».

L’articolo Empoli, Corsi: «Con il Milan partita evento. Zanetti? Sembra Sarri» proviene da Calcio News 24.

