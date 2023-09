Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, ha emanato un comunicato sul tema stadi tanto caro al Ministro Abodi.

IL COMUNICATO – Il tema delle infrastrutture e degli stadi nel nostro Paese è da tempo dibattuto ed è fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Ribadisco e sostengo con forza le parole del Ministro Andrea Abodi, ritenendo fondamentale l’istituzione di un commissario dedicato agli stadi. Una figura che permetta di snellire la burocrazia, di velocizzare dove possibile le pratiche e, citando proprio Abodi, uniformare il procedimento e mettere tutti i Club nella stessa condizione. Una persona che coniughi gli interessi calcistici con quelli del territorio, con la parte economica e con quella burocratica amministrativa al fine di permettere alle società di avviare percorsi più rapidi e poter procedere al rifacimento degli attuali stadi o alla costruzione di nuovi, anche in virtù della candidatura dell’Italia a Euro2032. È ormai chiaro come un impianto moderno e all’avanguardia aumenti il valore di uno spettacolo vissuto dai tifosi presenti allo stadio ma anche da tutti coloro che seguono la competizione da ogni parte del mondo. Parlo come Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’Empoli ma anche come consigliere di Lega: stiamo lavorando per offrire un prodotto sempre migliore, al passo con i tempi e con le richieste attuali, consapevoli che un salto di qualità possa arrivare anche grazie al rinnovamento e al restyling delle attuali strutture

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG