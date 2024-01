Effetto Nicola in casa Empoli, ecco la media punti avuta quando ha portato la Salernitana alla salvezza nell’annata 21-22

Con Davide Nicola in panchina l’Empoli ha ripreso serenità e soprattutto grandissimo ottimismo per sperare in una salvezza tanto importante quanto all’insegna del miracolo: esattamente come successo a Salerno.

La domanda sorge spontanea: che ritmo ha avuto con la squadra granata per raggiungere la permanenza Analizzando quando l’ex tecnico del Torino ha preso le redini della squadra, ha conquistato in totale 12 punti (un punto a partita), approfittando sia di una classifica corta che di una media salvezza che si è notevolmente abbassata.

