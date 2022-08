Oggi nel tardo pomeriggio si gioca Empoli-Hellas Verona, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Entrambe le squadre non hanno ancora vinto finora, gli azzurri hanno 2 punti mentre gli scaligeri ne hanno 1 in meno. Zanetti conserva un grande dubbio in attacco tra Destro e Satriano; nel Verona Hongla apparare favorito su Miguel Veloso, indisponibile Faraoni, ecco le probabili formazioni.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli, Bajrami, Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Fantoni, De Winter, Cacace, Crociata, Ekong, Grassi, Henderson, Guarino, Indragoli, Fazzini, Degli Innocenti, Baldanzi, Destro. Indisponibili: Tonelli, Ebuehi, Cambiaghi e Stubljar.

Squalificati: –

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Lazovic, Ilic, Hongla, Tameze, Terracciano; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Perilli, Berardi, Doig, Amione, Coppola, Cabal, Hien, Magnani, Veloso, Cortinovis, Praszelik, Sulemana, Djuric, Kallon. Indisponibili: Faraoni, Piccoli. Squalificati: –

