Le statistiche a confronto di Francesco Caputo con l’Empoli: i numeri con la prima stagione in A con gli azzurri

L’Empoli è in caduta libera non solo di classifica, ma anche per quanto concerne il suo attacco: attualmente il peggiore in Serie A, dove neanche Ciccio Caputo sta riuscendo a risollevare la baracca azzurra.

Confrontando le prime 15 giornate di campionato il divario è netto: nella stagione 18/19 8 goal e 1 assist, questa stagione soltanto 3 reti. Ovviamente nel mezzo i problemi al polpaccio che lo hanno condizionato.

