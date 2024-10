In un Inter che sfrutta la superiorità numerica debordando nella ripresa svettano di nuovo Frattesi ed un ritrovato Lautaro. INTER 6,5L’Empoli crolla, ma per 45′ l’Inter lo tiene in piedi. Frattesi rende tutto facile e risolleva il morale L’ALLENATOREInzaghi 6,5Unica variazione sul tema è il play: non Zielinski, ma Barella e poi Micki. I resto è molto inzaghiano. anche i cambi (e forse una sferzata all’intervallo) Frattesi 7,5Il bel problema di Inzaghi e Spaletti. Con Frattesi si parte spesso da 1-0, quil gol sono due e importantissimi. Il centrocampista- goleador VOTO PIÙ BASSOBisseck 6Un intervento non è proprio da manuale, ma non si può dare un’insufficienza a un difensore se gli avversari praticamente non entrano mai in area Sommer S.V. Spettatore pagato, nel senso cheprende lo stesso lo stipendio anche se poteva chiedere un permesso. Non un tiro, una sola azione pericolosa. De Vrij 6 Discorso non diverso da quello […]

