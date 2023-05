Empoli Juve, le pagelle dei giornali sul match che si è giocato ieri sera: imbarazzante Alex Sandro, ma non solo lui

Pioggia di quattro in pagella all’indirizzo della Juventus dopo l’umiliazione subita nella serata di ieri in quel di Empoli. Beccato soprattutto Alex Sandro per la troppa leggerezza sul gol del 3-0, quando si fa rubare troppo facilmente il pallone da Akpa-Akpro che fugge in porta.

Ma non è l’unico: imbarazzanti, così le definiscono i giornali oggi in edicola, anche le prestazioni di Vlahovic e Milik, così come quelle di Di Maria, Paredes e Kostic. Si salvano solo Szczesny e Chiesa, unici a non affondare con il resto del gruppo.

