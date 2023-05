Massimiliano Allegri ha analizzato ai microfoni di JTV la sconfitta della Juve ad Empoli: le dichiarazioni dell’allenatore

Massimiliano Allegri, a JTV, ha così analizzato il ko della Juve ad Empoli.

PENALIZZAZIONE E SCONFITTA – «Non so quanto ha influito la penalizzazione. Dispiace per la sconfitta, sul campo per quello che abbiamo fatto siamo secondi. Avevamo la possibilità di andare a due punti dal Milan, ma sono mesi che giochiamo con questa spada di Damocle. Normale che i ragazzi fossero un po’ vuoti e siamo crollati dopo il gol dell’1-0».

ASPETTO MENTALE – «In questa situazione sei talmente fragile che alla prima cosa negativa ti crolla il mondo addosso. Ai ragazzi non c’è da rimproverare niente».

COME SI VIVONO I PROSSIMI GIORNI – «Si vivono cercando di mantenere quello che è il secondo posto. Domenica c’è il Milan, dobbiamo recuperare perchè anche oggi è stata una giornata molto pesante».

The post Allegri a JTV: «Siamo sempre secondi. Mesi che giochiamo con una spada di Damocle» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG