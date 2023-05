Antonio Cassano, alla Bobo TV, ha commentato la nuova penalizzazione inflitta alla Juventus.

CASSANO – «Il problema nel calcio italiano è alla testa. Sbagli? A fine stagione sei giudicato. Penalizzare durante è una porcheria che non ha senso. Quello che è stato fatto alla Juve è una merdata. Ad Allegri non diamo alibi, lo sappiamo tutti, ma da Gravina in giù fanno delle robe allucinanti».

The post Cassano sta con la Juve: «Una porcheria senza senso!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG