Empoli Juve, umiliazione bianconera al Castellani. La sentenza non può essere una giustificazione ai quattro gol subiti

Un’umiliazione in tutto e per tutto quella che la Juventus si è ritrovata a subire al Castellani di Empoli ieri sera. Errori (per meglio dire orrori) su errori, mancanza di cattiveria e molta imprecisione sotto porta da parte di una squadra andata nel panico dopo la rete dell’1-0 di Caputo. Il gol di Luperto dopo tre minuti ha poi tagliato definitivamente le gambe ad una Juve spenta, assente e rivitalizzata in parte solamente dall’ingresso in campo di un Chiesa voglioso di riscattare la pessima serata spagnola di giovedì scorso. Ma non può bastare se ti chiami Juve, non può bastare se poco prima hai preso l’ennesima penalizzazione in classifica in una stagione che non sembra volerla finire di prendersela con i bianconeri. Chi si aspettava una reazione di rabbia è rimasto deluso e, anzi, ha dovuto constatare un senso di mancanza di attaccamento alla maglia da parte di molti dei calciatori scesi in campo.

Gli errori di Milik, Alex Sandro e Kean sono inspiegabili a certi livelli e il -10 non può giustificare una partita incomprensibile al cospetto di una squadra che, nonostante il buon calcio espresso durante la stagione la rendesse pericolosa, sulla carta doveva avere meno ambizioni vista la salvezza già raggiunta. Allegri, nel post partita, ha scaricato le colpe sulla stessa inchiesta, quasi come se i quattro gol non fossero un campanello d’allarme in vista delle prossime due partite. La Champions, a meno di clamorosi ribaltoni, è ormai compromessa nonostante un malus che per la matematica sarebbe potuto non bastare ad estromettere la Signora dalla massima competizione europea. In attesa di capire cosa succederà sul fronte stipendi e partnership, adesso, bisogna provare nuovamente a ripartire, ma soprattutto a ritrovare un minimo di orgoglio abbondantemente perso in una triste serata di fine maggio ad Empoli.

