Empoli Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 36esima giornata di Serie A

La Juve vuole rialzarsi dopo la cocente eliminazione dall’Europa League, rituffandosi immediatamente sul campionato. C’è l’Empoli, per blindare ancora di più la zona Champions.

Il match, valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena lunedì 22 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Castellani e sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.

