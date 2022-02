Le scelte dei due allenatori per la gara delle 18. In palio punti importanti per i bianconeri: l’obiettivo è avvicinarsi alla vetta della classifica.

Allegri vede le tre là davanti e chiede ai suoi un ulteriore sforzo. In palio ci sono tre punti importanti per la Juventus, che può riaprire il campionato. L’Empoli di Andreazzoli si trova in una zona relativamente tranquilla della classifica ma vuole ben figurare al cospetto di una big.

Ecco le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Cacace; Bandinelli, Asllani, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All. Allegri.

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A TIM contro l’Empoli. L’ultimo successo interno per i toscani risale all’aprile del 1999, 1-0 timbrato da Stefano Bianconi.

