L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu è tornato sulla esperienza al Milan confermando di trovarsi molto bene in Italia.

L’emittente statunitense Cbs ha intervistato Gerard Deulofeu. “Penso di essere stato il miglior giocatore del Milan in quei sei mesi. Non sono rimasto solo perché il Barcellona decise di esercitare il controriscatto, ma anche perché il Milan cambiò proprietà e dirigenza. Galliani voleva che rimanessi, sono stato uno dei suoi ultimi acquisti e stravedeva per me, ma quando ci fu da decidere non aveva più potere e purtroppo il nuovo management non ha fatto nulla per tenermi”.

Adriano Galliani

“Porto il Milan nel cuore, ho ottimi ricordi di quel periodo, così come di quando giocai nel Barcellona anche se ho il rimpianto di avere avuto per troppo poco tempo Guardiola. Del Milan attuale mi piace molto Leao, gli chiederò la maglia… La mia carriera finora è stata condizionata dagli infortuni, ma sono ancora giovane anche se ho già molta esperienza. In Italia mi trovo bene, il livello del campionato è cresciuto rispetto a quando ero al Milan”.

