L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha ammesso che non è stato facilissimo recuperare dagli strascichi della gara con l’Inter.

Alessio Dionisi ha cercato di mettersi alle spalle la vittoria ottenuta contro l’Inter in conferenza stampa. “I ragazzi hanno speso molto nella partita contro l’Inter nei giorni successivi ci è voluto un po’ per riprenderci, non tutti i giorni si gioca con squadre così forti. Siamo riusciti a recuperare mentalmente e fisicamente, serve tutto per affrontare una formazione così forte come la Fiorentina, la squadra che sta facendo meglio in questo periodo ma non solo. I viola hanno una grande identità e lo si è visto dall’inizio, stanno continuando su quella falsariga anche ora”.

IM_Berardi_Domenico_2

“Hanno elementi forti e dovremo essere bravi perché sicuramente ci metteranno in difficoltà come all’andata ma, proprio come all’andata, se saremo consapevoli della nostra forza riusciremo a metterli in difficoltà. Della partita con l’Inter mi hanno soddisfatto la prestazione e l’atteggiamento. Abbiamo avuto molte occasioni e non credo di poter essere smentito, ma allo stesso tempo siamo stati fortunati a non prendere gol. È impossibile non concedere qualcosa all’Inter e siamo stati premiati per l’atteggiamento e la prestazione che abbiamo fatto. Al triplice fischio l’appagamento era già finito, bisognava già pensare alla gara successiva, altrettanto complicata“.

