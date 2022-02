Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano non pensa alla gara di Coppa Italia contro la Juventus ed intima alla squadra di fare lo stesso.

Vincenzo Italiano presenta così la partita di stasera in conferenza stampa. “Non possiamo permetterci di non avere la massima concentrazione per la partita di domani. Affrontiamo una formazione di talento che propone un ottimo calcio, e se non li affronteremo nel modo giusto potrebbe batterci come ha già fatto con alcune grandi squadre. La nostra concentrazione è totalmente rivolta verso il Sassuolo, non abbiamo mai parlato durante questi giorni della partita contro la Juve, ci penseremo dopo il Sassuolo“.

Nikola Milenkovic

“Conosciamo la forza del Sassuolo e ciò di cui sono capaci, non solo contro le grandi. Se si esaltano ti mettono in difficoltà, ma con l’attenzione giusta puoi limitarli e noi cercheremo di affrontarli nel modo giusto per poter vincere per vincere. Noi e il Sassuolo siamo simili: cerchiamo di sfruttare tutto ciò che propone una partita di calcio. Per quanto riguarda loro, sono anni che dimostrano questo e continuano a farlo. Noi, invece, abbiamo appena iniziato a costruire e stiamo crescendo attraverso normali periodi di alti e bassi. Sarà una partita in cui dovremo cercare di essere perfetti“.

