Al Castellani, Empoli e Lecce si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.

Empoli-Lecce 0-0: sintesi e moviola

27′ – Dagli sviluppi della bandierina arriva il cross di Bastoni dentro per Luperto, che ci prova di prima intenzione: palla fuori non di molto.

26′ – Cambiaghi scappa via e si invola verso la rete, ma la sua conclusione è troppo centrale e facile preda di Falcone che respinge in corner.

18′ – Primo pallone per Piccoli che prova la girada sul cross di Banda, ma il pallone finisce a lato

16′ – Bravo Banda a recuperare palla in alta e cross sul secondo palo per Sansone, ma il cross è poco preciso e il pallone finisce a lato.

14′ – Angolo per l’Empoli: Cancellieri svetta bene di testa indirizzando sul secondo palo, dove era appostato Caputo. Palla troppo veloce per la sua deviazione e pallone che finisce fuori non di molto.

7′ – Risponde il Lecce, sempre da palla da fermo: punizione dalla trequarti, Pongracic va di testa e Berisha è bravo a mettere in angolo

6′ – Bella punizione dal limite per l’Empoli: calcia Bastoni che scavalca la barriera, ma il pallone non si abbassa ed esce.

1′ – Inizia la partita

Migliore in campo: a fine partita

Empoli-Lecce 0-0: risultato e tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszyński, Ismajli, Luperto, Bastoni S.; Kovalenko, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. All. Andreazzoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Sansone, Piccoli, Banda. All. D’Aversa

