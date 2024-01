Empoli Milan, come dovranno giocare i rossoneri? Dall’attenzione in difesa all’importanza delle fasce. Il Briefing

Il Milan ha analizzato tramite il proprio sito ufficiale il match contro l’Empoli.

Davvero importante. A Empoli giocheremo la prima gara in Serie A del nostro 2024, da vincere anche per migliorare l’andazzo in trasferta che in campionato scricchiola da mesi. Siamo solo a gennaio ma è già il giro di boa con la 19ª giornata che manderà in archivio il girone d’andata. Ecco il Briefing di Empoli-Milan:

SFRUTTARE IL MOMENTO MIGLIORE

Tra Salerno e Bergamo il Milan ha sempre rallentato dopo buone prestazioni (3-0 al Monza e 3-1 al Frosinone), sali-scendi che hanno tolto qualche garanzia di rendimento ma il momento rossonero è pur sempre parecchio migliore rispetto a quello avversario: l’Empoli è in piena lotta salvezza, a -1 dall’essere fanalino di coda. Dunque la squadra di Pioli, a parte l’evidente supremazia tecnica a proprio favore, deve servirsi anche della minor brillantezza avversaria, specie in casa dove ha sia guadagnato meno punti (5) sia quella che ha realizzato meno gol (5) della compagnia. Sapendo questo, il Diavolo può scegliere di essere aggressivo e provare a sbloccarla presto; un atteggiamento meno feroce per magari uscire alla distanza rimane comunque una strada percorribile ma di maggior rischio.

ALZARE IL MURO DIFENSIVO ANCHE IN TRASFERTA

Se l’Empoli in generale segna poco, il Milan di recente ha concesso molto in esterna. Napoli, Lecce, Bergamo, Salerno: nove gol al passivo. Un dato negativo, correggerlo sarebbe il primo fondamentale passo per aumentare le quotazioni della vittoria lontano da San Siro. I rossoneri hanno incassato reti in vari modi: in vantaggio, doppio vantaggio, con il punteggio in bilico, all’inizio, nel finale. Spesso per distrazione, allora servirà la soglia dell’attenzione al massimo. Un gol darebbe coraggio ai toscani, invece bisogna tenerli a bada, senza lasciar spazio a leggerezze che possono costare caro. Un clean sheet alzerebbe in maniera esponenziale le chance, disponendo poi di un reparto offensivo forte e in spolvero. A livello difensivo, un ruolo rilevante ce l’avranno i portieri: Maignan è costantemente avvezzo al miracolo, Caprile sta compiendo grandi interventi compreso il rigore appena parato a Cagliari.

IL VARCO IN FASCIA, LE PUNTE DI PESO

Arriviamo all’attacco, reparto costantemente sotto i riflettori quando si provano a decifrare le sorti di un incontro. Il Milan ha bisogno di Leão, dei gol di Leão. Il portoghese in campionato è a secco da settembre, però è tornato a marcare in Coppa Italia qualche giorno fa. In tempo per rilanciarsi verso Empoli, già colpito nel precedente dell’ottobre 2022. La fascia sembra una delle zone deboli dei toscani, uno stimolo per prediligere le corsie: sinistra e destra, perché anche Pulisic sta facendo la differenza. Le ali come motore per accendere, accelerare e rifornire: sì perché se Giroud resta il faro, Jović appare in perenne crescita per svolgere il compito di finalizzazione. A proposito di punte, gli azzurri hanno nella coppia Caputo-Cambiaghi l’arma più pericolosa: un mix di caratteristiche offensive interessanti e pericolose da marcare stretto.

