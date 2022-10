Empoli Monza aprirà il weekend di Serie A alle ore 15, in campo diversi italiani che il Ct Mancini osserverà per l’azzurro

Empoli Monza aprirà il weekend di Serie A alle ore 15, in campo diversi italiani che il Ct Mancini osserverà per l’azzurro.

Al Castellani in campo il match salvezza. Gli azzurri per tornare a vincere, la squadra di Palladino per la quarta sinfonia in campionato. A prescindere da chi vincerà la sfida di oggi regala al Ct Mancini anche diverse possibilità per osservare alcuni giocatori. Da Parisi e Vicario in casa Empoli, fino ad arrivare a Rovella, Sensi, Pessina e Caprari per i brianzoli. La sfida sul campo con vista per l’azzurro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Empoli Monza, sfida per l’azzurro: Mancini osserva proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG