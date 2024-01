Le parole di Davide Nicola, tecnico dell’Empoli, dopo il pareggio ottenuto dai toscani in trasferta contro la Juve

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Empoli contro la Juve. Di seguito le sue parole.

BALDANZI – «Baldanzi ha delle qualità, lui deve recuperare la miglior condizione fisica. Se ha questa testa dimostrerà le sue qualità. A me interessa la prestazione della squadra che può esaltare il singolo».

PARTITA – «Abbiamo avuto due occasioni anche in 11 contro 11. Chiaramente dopo l’espulsione la partita cambia e va letta in corso d’opera. Per noi era importante non concedere troppo ripartenze e non lasciare spazi tra le linee. Abbiamo un sacco di lavoro da fare e siamo consapevoli, ma stiamo già raccogliendo qualcosa».

VOCI DI MERCATO SU BALDANZI – «Io mi tengo stretto ogni giocatore di questa rosa perché mi stanno dimostrando senso di appartenenza e voglia di allenarsi. Siamo solo all’inizio e c’è da lavorare molto».

RINCORSA SALVEZZA – «Questo è un gruppo affiatato, che ha disponibilità al lavoro. Sarà difficile, ma la costanza di applicazione ed entusiasmo secondo me a lungo andare può fare la differenza».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG