Al 16′ di Milan Bologna si ferma il gioco per un minuto: una manifestazione di solidarietà a Maignan dopo i cori razzisti

Bell’omaggio, al minuto 16 di Milan Bologna, al portiere rossonero Maignan vittima dei cori razzisti nell’ultimo match contro l’Udinese.

Il Milan ha voluto mantenere alta l’attenzione sul tema della discriminazione. La partita si è interrotta per qualche istante. Ai tifosi è stato chiesto di accendere le torce dei propri smartphone per trasformare lo stadio in un mare di luce contro le tenebre del pregiudizio.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG