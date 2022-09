Ottima la prestazione di Marko Pjaca in Salernitana-Empoli, il croato si è districato bene tra le linee

Marko Pjaca sembra aver ritrovato una nuova vita all’Empoli. Ottima la prestazione del croato contro la Salernitana, con La Gazzetta dello Sport che lo ha indicato come migliore in campo degli azzurri con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Danza tra le linee, inventa e finalizza, tiene a bada Maggiore. Poi, però, la benzina finisce».

L’articolo Empoli, Pjaca che sorpresa: «Danza tra le linee e inventa» proviene da Calcio News 24.

