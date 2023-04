Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti fa la conta in vista della gara contro l’Inter. Le possibili scelte

Prosegue la preparazione verso Empoli-Inter di domani. Zanetti, allenatore dei toscani, non avrà a disposizione De Winter infortunato, mentre Vicario non è al meglio, che, secondo SportMediaset, sarà sostituito da Perisan. Il tecnico spera di recuperare l’acciaccato Ismajli al centro della difesa. A centrocampo invece si scaldano Fazzini, Marin e Bandinelli. In attacco ballottaggio fra Piccoli e Satriano per un maglia dal 1′ al fianco di Caputo

L’articolo Empoli, problemi per Zanetti verso l’Inter: ecco chi non sarà della partita proviene da Inter News 24.

