Serie A, Empoli-Spezia 0-0, Maggiore commenta con gioia l’avvicinarsi della salvezza in questa stagione con la squadra spezzina.

Lo Spezia si avvicina a grandi passi verso la salvezza, dopo il pareggio contro l’Empoli fuori casa per 0-0 la squadra avverte che tutto sta andando bene, le parole di Giulio Maggiore: “Questo è un punto che vale tanto, è importante muovere la classifica. Sapevamo che portare a casa punti era importante e ce l’abbiamo fatta. Salvezza? Non lo diciamo, ma ce la stiamo mettendo tutta per raggiungerla prima possibile.”

Maggiore aggiunge: “Stiamo lottando con grande sacrificio, ci sta portando risultati e vogliamo portare a casa l’obiettivo prima possibile. La partita è stata equilibrata, il pareggio è giusto. Provedel sta dimostrando di essere un gran portiere, ci sta dando una grande mano”, le sue parole. Poi un pensiero sulla prossima sfida contro l’Inter: “Oggi erano tanti i tifosi e ci danno grande entusiasmo, vogliamo ripagarli ed era giusto dargli qualcosa dopo questa trasferta. Inter? Vogliamo continuare così proponendo quello che prepariamo” conclude così.

