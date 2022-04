Juric tecnico del Torino, parla in vista del match contro il Milan, queste le parole dell’allenatore croato.

Ivan Juric, allenatore del Torino parla così in vista della sfida contro il Milan, queste le sue parole: “Cercheremo di affrontarli nel nostro modo, dobbiamo fare il massimo perché hanno tante opzioni: hanno segnato moltissimo in trasferta, sarà durissima.”

Chi mancherà: “”Mancheranno i soliti oltre a Mandragora: ha un problemino, spero di recuperarlo per la prossima. Ha un fastidio muscolare ma di poco conto, lo ferma per un po’ di giorni.” Su come verrà sostituito: “Ricci a centrocampo e Pobega è un’opzione.”

IM_Ivan_Juric

Sul recupero di Praet: “Il recupero sta andando benissimo, le sue tabelle fanno essere ottimisti e speriamo di averlo per le ultime partite. Adesso però è presto per dire quando torna. Se ne riparlerà tra tre settimane un mese.”

Su Pellegri: “E’ arrivato in condizioni precarie, ma ha lavorato molto bene: spero di dargli occasioni in queste partite per farmi vedere ciò che fa in allenamento.”

Conclusione su chi sarà in porta: “C’è Berisha, continuerà ad essere il titolare.”

