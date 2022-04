L’allenatore della Fiorentina parla in vista del match contro il Napoli di Spalletti, così Italiano parla del momento della sua squadra viola.

Fiorentina, Italiano parla del momento della sua rosa in riferimento alla sfida contro il Napoli: “È stata una buona settimana, abbiamo lavorato bene in vista di una partita difficilissima contro una squadra che è in forma e che dall’inizio sapevamo che sarebbe stata tra le favorite. Ci sarà un grande pubblico e dovremo essere pronti, come in Coppa. Il Napoli ci metterà in difficoltà. Ho parlato con i ragazzi, abbiamo ancora 8-9 partita non semplici con squadre che si giocheranno qualcosa. Vogliamo ottenere il massimo in questo finale di stagione, a partire da domani.”

Nikola Milenkovic

Italiano parla di che tipo di match vuole approcciare domani: “Vogliamo fare una grande partita, per un ulteriore step di crescita. Affronteremo una squadra in grande forma che se lasceremo esprimere ci prenderà a pallonate. Hanno tanti giocatori di esperienza e qualità, servirà massima attenzione e ci giocheremo le nostre carte. Arriviamo bene, da quattro risultati utili. Sarà un altro esame, per noi, per la società e per tutta la Fiorentina. Spero che i tifosi ci spingeranno dal primo all’ultimo minuto. Giocheremo anche per loro”. Conclude così.

