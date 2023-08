L’Empoli ha ufficializzato la firma di Bartosz Bereszyński dalla Sampdoria. Tutti i dettagli sull’operazione

Di seguito il comunicato dell’Empoli su Bereszyński.

COMUNICATO – Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Bereszyński. Bartosz Bereszyński è un difensore polacco nato a Poznań il 12 luglio 1992. Inizia a giocare nel TPS Winogrady Poznań per poi col tempo passare al Lech Poznań dove esordisce in prima squadra nel marzo del 2010 contro il Jagiellonia. Gioca poi in prestito al Warta Poznań, per tornare nuovamente al Lech ed entrare a far parte della prima squadra. Nel novembre del 2012 trova il primo gol, contro il Podbeskidzie Bielsko-Biała, prima di trasferirsi, nel gennaio del 2013, al Legia Varsavia. Rimane nella formazione della capitale polacca per quattro anni, dove vince altrettanti campionati e 3 coppe nazionali. A gennaio del 2017 l’approdo in Italia, quando la Sampdoria lo acquista dal Legia Varsavia. Il suo esordio in blucerchiato arriva in Coppa Italia contro la Roma, pochi giorni dopo la prima in Serie A sempre contro i giallorossi. Resta a Genova fino al gennaio dello scorso anno, giocando in totale 189 presenze con 1 gol (il 7 marzo 2021 in occasione del pareggio per 2-2 contro il Cagliari). Passa quindi al Napoli nella seconda parte dello scorso torneo, entrando a far parte della rosa che conquisterà lo scudetto. In estate il ritorno alla Sampdoria, prima del trasferimento ad Empoli. Bereszynski ha inoltre giocato per le nazionali giovanili polacche Under 19 e Under 20, prima di esordire, nel marzo del 2013 con l’Under 21. Pochi mesi dopo ecco anche la prima presenza con la selezione maggiori, il 4 giugno in occasione dell’amichevole contro il Liechtenstein. Diventa nel tempo un punto fermo della Polonia (ad oggi sono 52 le gare giocate), giocando i Mondiali del 2018 e del 2022 e l’Europeo del 2021.

