Le parole di Nicolò Rovella, nuovo centrocampista della Lazio, sul suo trasferimento in biancoceleste. I dettagli

Nicolò Rovella ai canali ufficiali della Lazio.

PAROLE – «Essere qui è un sogno, quando ho saputo della possibilità di venire qui a giocare per la Lazio, ho spinto e voluto fortemente il trasferimento, sia per il mister che mi ha voluto, sia per tutto il resto, il contorto, la città. Conoscevo Luca Pellegrini, che mi ha parlato non bene ma di più di questa piazza, non vedo l’ora. Real Madrid al sorteggio Champions? Speriamo, è vero che sono fortissimi ma spero di giocarci contro, sì».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG