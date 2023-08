L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Cancellieri: il giocatore arriva dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto

Matteo Cancellieri è un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. Di seguito il comunicato.

«Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione in favore dell’Empoli e contro opzione per la società biancoceleste, delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri. Matteo Cancellieri è un attaccante di nazionalità italiana nato a Roma il 12 febbraio 2002. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il suo percorso in giallorosso si sviluppa fino alla stagione 2020/21 quando passa all’Hellas Verona. Con gli scaligeri, Cancellieri affronta la Primavera 2 mettendosi in evidenza con 15 gol e 7 assist in 18 gare, divenendo così capocannoniere del campionato. Un rendimento che gli consente di approdare in pianta stabile in prima squadra con l’esordio in Serie A che arriva nella sconfitta con il Sassuolo del 21 agosto 2021. Il bilancio complessivo della sua stagione è di 12 presenze e una rete, quella segnata proprio contro gli azzurri al Carlo Castellani Computer Gross Arena, nel pari per 1-1 del marzo 2022. Nel giugno dello stesso anno Matteo passa alla Lazio. Il debutto con la nuova maglia avviene alla prima giornata, nel successo per 2-1 sul Bologna, mentre il 4-2 sul Feyenoord rappresenta l’esordio in Europa League. Alla fine Matteo collezionerà 30 gare totali: 20 in campionato, 6 in Europa League e 4 in Conference. Con l’azzurro della Nazionale Under 21 Cancellieri segna all’esordio, sempre ad Empoli, nella gara di qualificazione europea contro il Lussemburgo, e viene convocato per l’Europeo della scorsa estate in Georgia e Romania, scendendo in campo in tre occasioni. Con la U21 il bilancio è di 4 reti in 12 gare. Il 3 settembre 2021 per Matteo arriva la prima volta in nazionale maggiore, nel match di Nations League con la Germania terminato 1-1».

