Il portiere dell’Empoli ha parlato della prossima sfida valida per il campionato di Serie A contro la Juventus

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera circa la prossima sfida in Serie A contro la Juventus. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

JUVENTUS – «La stiamo preparando come qualsiasi altra gara, indipendentemente dal fatto che l’avversario si chiami Juventus, per cui ovviamente nutriamo enorme rispetto. Per tentare l’impresa bisognerà dare il 100% senza concedere niente. Dobbiamo guardare a noi stessi e mettere in campo quanto facciamo in allenamento. noi ci proviamo, nonostante l’ostacolo sia enorme».

