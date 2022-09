Walukiewicz, difensore dell’Empoli, si è presentato ai nuovi tifosi azzurri in conferenza stampa

Walukiewicz, difensore dell’Empoli, si è presentato ai nuovi tifosi azzurri in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

«Felice di essere qui a Empoli credo di aver fatto la scelta giusta. Nell’ultimo anno ho giocato poco anche per alcuni infortuni, ma ora sto bene e sono pronto a giocare. Nazionale? Per ora non ci penso, importante per me è tornare a giocare».

