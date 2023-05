Le parole di Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, dopo la grande vittoria dei toscani, con il poker rifilato alla Juve

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il poker rifilato alla Juve dall’Empoli. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Questa è una serata che rimane nella storia, per una squadra come l’Empoli non capita spesso di fare un risultato così. È la ciliegina sulla torta di un’annata meravigliosa: ci siamo salvati l’altro giorno e abbiamo fatto 2-3 serate, c’erano tutte le condizioni per fare una figuraccia».

SEGRETO – «Durante la stagione abbiamo espresso un buon gioco, a volte siamo stati un po’ frenati dalla paura. Adesso abbiamo sciolto le briglie con un cambio di sistema che ci sta facendo rendere al massimo. I ragazzi non sono appagati dopo la salvezza e questo mi fa capire il loro valore».

LANCERANNO ALTRI GIOVANI – «Continueremo a lanciare giovani, adesso abbiamo due ragazzi in Under 20, altri stanno già trovando spazio. Fazzini stasera ha fatto una partita fantastica. La bravura qui sta nel suo insieme: mi sono trovato in maniera perfetta con questa filosofia. Normale che io voglia migliorarmi, può succedere anche qui a Empoli».

