Il Dg dell’Entella Matteo Matteazzi si è scagliato contro la decisione di squalificare erroneamente Zampano: le parole ai canali ufficiali del club

L’APPELLO – «Possiamo accettare una decisione errata dell’arbitro presa in pochi secondi e da una visuale non ottimale, ma nel 2022 ci sembra anacronistico e profondamente ingiusto che in fase di ricorso i club non possano avvalersi di uno strumento come la prova tv. Abbiamo un broadcaster che produce immagini di tutte le partite, l’introduzione della prova televisiva sarebbe del tutto a costo zero. Sappiamo che la prova video non è ammessa neanche in Serie A e in Serie B, ma in queste categorie, differentemente dal nostro campionato, è previsto il VAR»

L’articolo Entella, lo sfogo del DG Matteazzi: «Serve la prova TV nell’unico campionato senza Var» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG