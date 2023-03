La UEFA ha reso note le proprie decisioni dopo la partita di ritorno di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina

La UEFA ha reso note le proprie decisioni dopo la partita di ritorno di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina. Di seguito i provvedimenti ufficiali.

Sivasspor (TUR) – ACF Fiorentina (ITA), 16 marzo 2023 (UEFA Europa Conference League 2022/23)

Ordinata la chiusura dello stadio di Sivasspor Kulübü durante la prossima partita di competizione UEFA in cui Sivasspor Kulübü giocherà come squadra di casa, per problemi di ordine pubblico, invasione del campo di gioco e mancata protezione dell’area di gioco contro gli intrusi. Sospeso il giocatore di Sivasspor Kulübü, il signor Arslan Hakan, per un totale di tre (3) partite di competizione UEFA per le quali sarebbe altrimenti idoneo, per aver aggredito un altro giocatore.

L’articolo Episodi di Sivasspor-Fiorentina, stangata della UEFA: stadio squalificato e tre turni ad Hakan per l’aggressione a Bianco proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG