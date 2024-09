La Gazzetta dello Sport, analizzando la prestazione dell’arbitro Mariani, ha evidenziato con attenzione il rigore prima concesso e poi revocato al Milan. Nel cuore della Serie A, il derby tra Inter e Milan si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi, coinvolgenti e discussi del campionato italiano. Lo scontro diretto della 5ª giornata della stagione 2024-2025, che ha visto le due squadre milanesi affrontarsi sul terreno di gioco di San Siro, non ha deluso le aspettative, regalando emozioni, gol e situazioni da moviola che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La direzione di gara, affidata a Maurizio Mariani di Aprilia (LT), ha ricevuto un giudizio globalmente positivo per la gestione dell’incontro, nonostante un episodio controverso risolto grazie all’impiego del VAR. La conduzione arbitrale Maurizio Mariani, al timone della direzione delle operazioni in campo, ha ottenuto un voto di sufficienza dagli esperti per la sua performance durante […]

