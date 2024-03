Eredità Agnelli, accolti i ricorsi di John Elkann e Ferrero: annullati parzialmente i sequestri dal Tribunale del riesame. Tutti i dettagli

Come riferito da Calcio e Finanza, è stato accolto parzialmente il ricorso presentato dai legali di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juve, contro i sequestri disposti dalla procura di Torino nell’inchiesta legata all’eredità di Gianni Agnelli.

I giudici del Tribunale del Riesame, come si legge nell’ordinanza, hanno preso la loro decisione dopo l’udienza camerale dello scorso 28 febbraio. I giudici hanno disposto «la restituzione agli aventi diritto di tutto quanto loro sequestrato, anche in copia, se non vincolati per altra causa», con l’eccezione di alcuni documenti relativi alle proprietà di Marella Caracciolo.

