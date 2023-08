Eredivisie: Feyenoord atteso subito al derby verità, mentre Ajax e PSV se la devono vedere contro le sorprese

La seconda giornata dell’Eredivisie presenta già temi interessanti, per non dire urgenti, per le tre big tradizionali, nell’ordine d’arrivo dello scorso anno Feyenoord, Psv e Ajax. Ovviamente è molto presto, tanto più a mercato aperto, per fare discorsi troppo veritieri, il quadro può cambiare di ora in ora. Ma nel caso dei campioni in carica il passo falso della gara inaugurale impone un riscatto immediato, in una sfida con i cugini dello Sparta Rotterdam, che vorranno approfittare della situazione. Andiamo a vedere come si articolerà il calendario. Tutte le sfide sono visibili in esclusiva su Mola Tv.

Sabato 19 agosto 2023, ore 16.30 EXCELSIOR-AJAX – Capitan Bergwijn deve guidare i suoi sul campo della squadra che la scorsa domenica è andata a vincere 4-3 fuori casa contro il Nijmegen. Una gara pazza, che ha visto l’Excelsior vivere tutti gli stadi possibili all’interno di una gara, passando dal vantaggio alla sconfitta, per poi trovarsi in parità al minuto 99 quando il ventenne svedese Oscar ha trovato la rete della vittoria. Anche l’Ajax ha calato 4 reti sul piatto del turno di partenza, ma il rapporto tra sforzi offensivi e risultato prodotto è apparso troppo sbilanciato, se vuole crescere la squadra deve capitalizzare meglio ciò che crea.

Sabato 19 agosto 2023, ore 18.45 VITESSE-PSV – Giudizio secco: il Vitesse ha battuto 2-1 il Volendam, ma se Muhren non avesse lasciato in 10 i suoi per tutta la ripresa, l’impresa non sarebbe stata possibile. Il Psv è un osso duro per smentire quest’impressione, ma l’anno scorso è proprio contro le piccole che le ambizioni di titolo si sono andate a infrangere.

Domenica 20 agosto 2023, ore 14.30 SPARTA ROTTERDAM-FEYENOORD – Anche per i ragazzi di Slot, senza il rosso guadagnato da Nieuwkoop a metà del primo tempo, lo 0-0 al De Kuip con il Sittard non si sarebbe verificato, anche se fino a quel momento si erano divorati una rete con Paixao ed erano sembrati una squadra che sta faticosamente imparando un nuovo spartito senza il direttore d’orchestra Kokcu, emigrato in Portogallo. I cugini hanno ottenuto 3 punti nella prima giornata con un 2-1 sullo Zwolle. Nel loro piccolo stadio, l’Het Kasteel, dal sapore antico, proveranno ad aprire ufficialmente una crisi d’inizio stagione andandosi a vincere il derby proprio quando il Feyenoord si presenta col titolo di campione, una soddisfazione impagabile.

