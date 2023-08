Il tecnico nerazzurro ha già in testa gran parte della formazione da schierare per la prima gara ufficiale della stagione.

Ci siamo quasi: dopodomani, sabato sera, l’Inter giocherà contro il Monza la sua prima gara ufficiale della nuova stagione. I nerazzurri non hanno cambiato tantissimo sul mercato e molto probabilmente i nuovi acquisti in campo dal primo minuto saranno 2, Sommer e Thuram.

Marcus Thuram

Secondo la Gazzetta dello Sport i dubbi di Inzaghi sono 3 ma uno è di natura fisica: Acerbi ha saltato le ultime amichevoli per un problema muscolare ma sta cercando di recuperare per esserci, se non ce la farà è pronto De Vrij. Per il resto Mkhitaryan è favorito su Frattesi e Dumfries su Cuadrado.

L’articolo Verso Inter-Monza: tre dubbi per Inzaghi proviene da Notizie Inter.

